Bloober Team ferma la vendita dei suoi giochi in Russia e Bielorussia

Bloober Team, lo sviluppatore dietro The Medium e Layers of Fear, ha annunciato che smetterà di vendere i suoi titoli in Russia e Bielorussia, a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina.

Da quando la Russia ha iniziato la sua invasione dell'Ucraina il 24 febbraio, molti studi di sviluppo hanno confermato che non venderanno più i loro prodotti nei territori russi e bielorussi.

E ieri, il vice primo ministro ucraino, Mykhailo Fedorov, ha pubblicato una lettera aperta esortando l'industria dei videogiochi a sostenere l'Ucraina interrompendo i suoi rapporti con la Russia.

Ora, Bloober Team si è fatto avanti e ha dichiarato la propria posizione sull'invasione, dicendo: "Mentre l'invasione russa non provocata dell'Ucraina continua, uccidendo difensori e civili allo stesso modo, noi di Bloober Team abbiamo deciso di smettere di vendere i nostri titoli in Russia e Bielorussia su tutte le piattaforme".

Il thread su Twitter continua, con Bloober Team che spiega che ha lavorato con i vari partner per impedire la vendita in Russia e Bielorussia, con il divieto che è entrato in vigore prima su Steam.

"I nostri cuori sono con il popolo ucraino e questo è uno dei numerosi passi che stiamo attualmente compiendo per supportarlo", ha affermato Bloober Team. "Comprendiamo che la nostra decisione potrebbe influenzare molti attori russi e bielorussi che non sono coinvolti in questa invasione, ma crediamo fermamente che valga la pena fare ogni passo che può aiutare a fermare la guerra".

(1/5) As the Russian unprovoked invasion of Ukraine continues, killing defenders and civilians alike, we at Bloober Team have decided to stop selling our titles in Russia and Belarus across all platforms.

"Ciò include mostrare una piena solidarietà con il popolo ucraino sia con le parole che con le azioni, oltre a creare pressione sull'opinione pubblica russa e bielorussa", ha continuato lo sviluppatore. "Crediamo che una resistenza globale possa aiutare a fare la differenza. Vogliamo far parte di un mondo che non chiude gli occhi sulla guerra. E non rimarremo neutrali quando sono in gioco vite umane".

In altre notizie, abbiamo appreso che anche CD Projekt Red interromperà le vendite dei suoi prodotti in Russia e Bielorussia.

