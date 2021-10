Bloober Team attira Tencent, il colosso cinese compra il 22% del team di Layers of Fear e The Medium

Il colosso cinese Tencent mette le mani anche sul talentuoso studio polacco Bloober Team, responsabile di Layers of Fear, The Medium, Observer e Blair Witch. Ad investire è in realtà Serene Century Limited, posseduta proprio da Tencent, che ha acquistato il 22% delle azioni dello studio, per quasi 20 milioni di dollari (oltre 16 milioni di euro).

L'azienda è quindi ora azionista di maggioranza di Bloober Team, dopo che lo studio ha stretto alcune partnership con Konami e Take-Two di cui però non si conosce il motivo (qualcuno ha detto Silent Hill?).

Non è chiaro al momento se ci saranno cambiamenti particolari causati da questa mossa di Tencent nei progetti futuri di Bloober Team, anche in relazione alla natura più o meno indipendente dello studio, che potrebbe o non potrebbe essere messa in discussione. Ma è comunque probabile che non ci saranno cambiamenti particolari nell'immediato futuro.

L'ultima creature dello studio polacco, The Medium, è stata in generale accolta positivamente, quindi non possiamo che aspettarci altri passi in avanti nei prossimo progetti, anche considerando l'importante investimento appena ricevuto.

