Blood Bowl 3 e Vampire: The Masquerade - Swansong sono stati rinviati ancora una volta

Vampire: The Masquerade - Swansong è stato nuovamente posticipato; l'annuncio proviene dal publisher Nacon e dallo sviluppatore Big Bad Wolf. Un messaggio pubblicato su Twitter dallo sviluppatore conferma che la data di lancio è stata spostata da febbraio 2022 al 19 maggio 2022. Questo tempo di sviluppo extra verrà utilizzato per applicare ulteriore perfezionamento e consentire "un po' di tempo in più per il QA".

"Questa non è stata una decisione che abbiamo preso alla leggera, ma necessaria per garantire la massima qualità possibile mantenendo un sano equilibrio tra lavoro e vita privata per il nostro team", si legge nel messaggio. "Certo, la pandemia ha anche messo del suo nella nostra pianificazione, ma questo rinvio ci consentirà di rifinire il gioco e ci darà un po' di tempo in più per il controllo qualità".

Anche Blood Bowl 3 è stato rinviato. Il gioco doveva essere lanciato nel febbraio 2022 ma tuttavia, è stato rinviato a causa dell'epidemia in corso. L'editore di Blood Bowl 3, ancora Nacon, ha recentemente rilasciato una dichiarazione che conferma il posticipo della data di uscita. "La pandemia ha influito sui tempi di produzione e queste nuove date consentiranno ai nostri team di sviluppo di offrire ai loro fan giochi rifiniti senza compromettere i nostri obiettivi di qualità".

An important announcement regarding the release date of Vampire: The Masquerade - Swansong. ? pic.twitter.com/8V7JStdRok — Vampire: The Masquerade - Swansong (@VampireSwansong) November 29, 2021

Per adesso quindi, l'unica cosa che i fan dovranno fare è aspettare il prossimo anno.

Fonte: Eurogamer