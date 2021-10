Bloodborne 2: arrivano ulteriori conferme sul sequel!

Abbiamo più volte affrontato l'argomento, su come le voci su una possibile remastered di Bloodborne per PlayStation 5 o addirittura di un sequel, si rincorressero per arrivare tutte sullo stesso obiettivo.

Siamo partiti dai tweet di Sloth Mom/Casey Explosion, che affermava di avere informazioni secondo cui Bloodborne Remastered sarebbe stato annunciato durante un evento PS5, passando per quello di Wario64, ammiccando sul come si potesse giocare Bloodborne su PC tramite PS Now o eventualmente avere ancora un po' di pazienza, fino a Imran Khan di Kinda Funny, affermando che i fan di FromSoftware sarebbero stati molto felici nei prossimi due anni.

Arriviamo all'ultimo tweet, quello del podcaster Colin Moriarty, con quel "ho sentito dire che Bluepoint Games potrebbe essere in viaggio verso Yharnam". Lo stesso Colin, ha ulteriori conferme:

"Stanno ripubblicando Bloodborne su PS5, a quanto ho capito, ma avremo un sequel di Bloodborne, come ho sentito, da loro dopo".

Quel "loro" è inteso come Bluepoint, recentemente acquisiti da PlayStation Studio e alla ribalta grazie all'ultimo lavoro su Demon's Souls. Bloodborne Remastered è una di quelle cose che sembra scontata, come detto si vocifera da anni e probabilmente serve come l'aria, soprattutto per avere i 60fps granitici in ogni situazione. Quello che colpisce è Bloodborne 2: con Elden Ring ormai terminato, i lavori sul prossimo progetto sono quanto meno iniziati. Ma le voci cominciano a essere davvero troppe per essere ignorate.

Fonte: thesixthaxis.com