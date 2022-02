Bloodborne non ha sequel, porting PC o versioni rimasterizzate in lavorazione per un insider

Un nuovo Bloodborne o una versione rimasterizzata vengono molto spesso richiesti dai fan. E infatti, l'anno scorso sono circolate più volte voci che hanno generato un hype clamoroso nei giocatori, con diversi insider che hanno più volte confermato la presenza non solo di un sequel, ma anche di una versione rimasterizzata. Ora però sembra ci siano brutte notizie.

L'insider Omnipotent, che ha fatto trapelare diversi dettagli su Elden Ring negli ultimi tempi, ha spiegato che nulla del genere è in lavorazione. Attraverso ResetEra, Omnipotent ha dichiarato: "Durante il mio tempo come insider, sono stato a conoscenza di molte cose su cui FromSoftware ha lavorato o a cui sono in qualche modo legate negli ultimi anni. Sekiro ed Elden Ring sono ovviamente i più grandi, ma lo sono anche Demon's Souls Remake, Dark Souls Remastered, Metal Wolf Chaos, Deracine e cose che non sono state ancora annunciate".

Secondo Omnipotent, non si è mai sentito parlare di un nuovo Bloodborne, anche se l'insider ha continuato a cercare attivamente indizi. "Sequel, remaster, porting per PC, persino una patch. Non ho mai sentito nulla del genere, almeno non da una fonte affidabile. Quindi, fate quello che volete con queste informazioni".

Con Sony che possiede i diritti sull'IP, è possibile che possa avere Bluepoint sul progetto senza il coinvolgimento di FromSoftware. Se un ipotetico sequel, un remaster o un porting per PC, tanto meno una patch per PS5, è effettivamente in lavorazione, allora è stato un segreto molto ben custodito.

