Bloodborne Kart è realtà grazie al creatore del demake PS1 di Bloodborne

Abbiamo già visto un impressionante demake di Bloodborne sotto forma di Bloodborne per PS1. Sviluppato da LWMedia, è una reinterpretazione relativamente fedele dell'esclusiva PlayStation 4 di FromSoftware con rendering dell'era PS1. Ora però è arrivato un nuovo annuncio che aggiunge qualcosa in più: un gioco di kart ispirato sempre a Bloodborne.

Il teaser trailer di Bloodborne Kart inizia con una ripresa del personaggio del giocatore che cammina verso la telecamera. Il suo sound design e lo sfondo nero creano un'atmosfera minacciosa, proprio come Bloodborne PSX. Quindi, i riflettori si accendono su quella che sembra essere una moto, con musica energica che accompagna il reveal.

Bloodborne Kart non ha ancora una data di uscita. Il trailer dice semplicemente che arriverà, "quando sarà pronto". L'originale Bloodborne PSX è stato pubblicato gratuitamente all'inizio di quest'anno tramite itch.io , quindi dovremmo aspettarci lo stesso tipo di lancio con il suo spinoff di corse di kart. Intanto godetevi il trailer.

Ora non resta che aspettare ulteriori dettagli su questo gioco dallo sviluppatore. Questa notizie arriva proprio nel giorno in cui è stato dato il via all'evento fan made "Return to Yharnam".

Fonte: Eurogamer