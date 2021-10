Bloodborne diventa un gioco PS1 e il demake è spettacolare nel nuovo video gameplay

Si parla da tempo ormai del particolarissimo progetto fanmade di Bloodborne Demake per PSX, che è risultato essere incredibilmente accurato nei video finora mostrati, oltre che apprezzatissimo da una grande fetta di appassionati.

Nella giornata di ieri, Lilith Walther, sviluppatrice di questo ambizioso demake ha rilasciato un nuovo video gameplay, che mostra i primi 10 minuti del gioco su PSX. Un confronto davvero particolare da fare con la versione originale.

Il demake mostra di avere poco da invidiare alla controparte PS4, perché mostra una cura e un'attenzione ai dettagli davvero elevata. Dopo aver assistito alla ricostruzione della sequenza video iniziale, possiamo vedere i primissimi passi all'inizio del gioco, con la creazione del personaggio e il primo arrivo nel Sogno del Cacciatore.

Nel demake è stato addirittura inserito un nuovo strumento, che qui viene mostrato: il cosiddetto Blood Transfuser. Si tratta in realtà di una necessaria "conversione" di quella che nel gioco originale è la funzione della freccia in giù del d-pad, che permette di ottenere proiettili di mercurio extra a costo di salute.

I lavori sul demake di Bloodborne quindi continuano, mentre da un lato più "ufficiale" non abbiamo nessuna notizia per ora su un ormai rumoreggiato remake (o remastered) del gioco originale su PC e/o PS5. Alcuni rumor vogliono BluePoint Games, recentemente acquisita da Sony, proprio al lavoro su un porting per PC, che sarebbe già pronto, e addirittura su un ipotetico sequel.

La possibile occasione prossima per saperne qualcosa di più potrebbero essere i The Game Awards a dicembre, tuttavia sappiamo bene che Sony ormai gestisce "in proprio" tutti i suoi prodotti, partecipando ormai raramente a eventi simili.

Fonte: wccftech