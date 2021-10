Bloodborne in stile Kingdom Hearts? C'è chi si è inventato un crossover molto ispirato

Probabilmente Bloodborne e Kingdom Hearts sono tra le cose più distanti nel panorama videoludico: uno è una super esclusiva Sony ─ anche se sembra ormai molto probabile il suo approdo su PC ─ ambientato in un incubo che trae apertamente ispirazione da H.P. Lovecraft, dove sangue e morte sono un'abitudine. L'altro è un insieme infinita di titoli, coloratissimo e con tutti i personaggi Disney che potete immaginare.

Ma la fantasia non si ferma a questo e un utente su Reddit, ha deciso di trasformare Sora, protagonista di Kingdom Hearts in un Cacciatore, con Pippo e Paperino divenuti alcuni tra gli esseri più terrificanti e strani in Bloodborne. Vedendoli così, non sarebbero nemmeno male, sperando non diano ispirazione a Nomura nella creazione di altri spin-off della serie.

In ogni caso, rimane semplicemente una boutade di un fan e di certo non vedremo mai una cosa del genere, anche se il mondo videoludico è strano.

