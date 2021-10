Bloodborne trasformato in pixel art è una vera e propria gioia per gli occhi

Bloodborne è sicuramente il gioco di FromSoftware più amato dai giocatori: è indubbio che molti di loro chiedono a gran voce un secondo capitolo o un remake per PlayStation 5.

Nonostante dallo studio di sviluppo, per quanto riguarda il lato Bloodborne, tutto tace - soprattutto perché per adesso tutti gli sforzi sono concentrati sulla creazione di Elden Ring che arriverà il prossimo anno - i fan continuano a condividere tributi dedicati a Bloodborne. Tra questi c'è Domino99, un pixel artist che ha ricreato Bloodborne proprio in pixel art.

Il risultato è incredibile data la cura nei dettagli: possiamo vedere il nostro protagonista che si trova di fronte ad un nemico il tutto sotto lo sguardo di una gigantesca luna. Sembra proprio lo screenshot uscito da un titolo in 2D dedicato a Bloodborne. Qui di seguito potete dare uno sguardo a questa bellissima immagine.

Pixel art | Bloodborne



Artist: @domino99designs pic.twitter.com/RNQMWAdAn9 — THE ART OF VIDEO GAMES (@VideoArtGame) October 11, 2021

