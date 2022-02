Bloodborne è pronto a diventare un fumetto e il primo numero sarà gratis!

Si fa un gran parlare dello possibile sbarco su PC di Bloodborne, di una sua remastered o remake e persino del demake in versione PlayStation, ma la vera novità è un'altra: il capolavoro di Hidetaka Miyazaki sta per essere trasposto in una serie di fumetti.

La casa editrice Titan infatti, pubblicherà dal 7 maggio una serie dedicata al titolo e la data non è da prendere alla leggera: è infatti il Free Comic Book Day. Il primo sabato di maggio infatti, è un giorno in cui gli editori di fumetti pubblicano tradizionalmente numeri gratuiti di varie serie e dunque, anche Bloodborne.

It's time to reveal the cover of our FREE COMIC BOOK DAY title Bloodborne #1, the exclusive lead-in to an epic new series, launching May 2022!



Pre-order at your local comic book shop: https://t.co/6uOVOqJSO1 #Bloodborne #freecomicbookday #freecomicbookday2022 pic.twitter.com/8ikhAWdcCT — @ComicsTitan (@ComicsTitan) January 28, 2022

"È ora di rivelare la copertina del nostro titolo GRATIS COMIC BOOK DAY Bloodborne #1, l'esclusivo anticipo di una nuova epica serie, in uscita a maggio 2022!"

Per cui, potremo avere il primo numero del fumetto dedicato a Bloodborne e saggiarne le qualità artistiche e c'è da dire che la base di partenza è davvero buona. Questo adattamento non è comunque il primo di Titan, avendo già pubblicato storie provenienti dal mondo di Life is Strange e soprattutto Horizon Zero Dawn.

