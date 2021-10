Bloodborne: il producer Masaaki Yamagiwa entra a far parte di Team Ninja

Team Ninja ha confermato di aver accolto una "nuova recluta" per il suo studio, ovvero Masaaki Yamagiwa, il producer dietro l'acclamato Bloodborne per PS4. Oltre al suo lavoro su Bloodborne, Yamagiwa-san ha lavorato anche su Deracine e Tokyo Jungle, prima di lasciare SIE Japan Studio nel febbraio 2021.

È stato tra i tanti che hanno lasciato il team giapponese di Sony all'inizio dell'anno, prima della decisione dell'azienda di chiudere efficacemente il gruppo, con solo il Team Asobi presente. La nuova posizione di Yamagiwa nel Team Ninja è stata resa pubblica attraverso l'account Twitter di Shuehi Yoshida: il post presenta una foto in cui è presente Yoshida stesso assieme al producer di Bloodborne e il direttore della serie Nioh, Fumihiko Yasuda.

La foto è corredata di una breve didascalia che recita: "Una serata divertente con Yasuda-san e Masaaki Yamagiwa che è entrato a far parte di Team Ninja". Qui di seguito potete vedere il tweet.

A fun evening with Team Ninja?s Yasuda-san and @giwamasa, who joined Team Ninja @TeamNINJAStudio pic.twitter.com/WQTb6As0o2 — Shuhei Yoshida (@yosp) October 8, 2021

Per adesso non ci sono indizi sul ruolo di Yamagiwa in Team Ninja e se lo studio eventualmente ha qualche progetto in cantiere.

Fonte: Gematsu