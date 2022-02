Bloodborne per PS1 è realtà! Il demake è finalmente disponibile

Il nuovo "demake" di Bloodborne creato dai fan è stato pubblicato su itch.io e trasporta il mondo di Yharnam nell'era PSX, completo di lupi mannari poligonali, controlli D-pad e sintetizzatore MIDI.

Creato da Lilith Walther AKA b0tster, il gioco può essere scaricato sulla sua pagina itch.io. E' disponibile anche il trailer ufficiale.

Mentre molti "demake" per PSX sono in genere brevi esperienze demo, il demake di Bloodborne è un titolo sorprendentemente completo.

"Sono stata ispirata dal vedere screenshot di mockup di giochi demake in un post che è diventato virale", ha detto Walther a IGN. "Bloodborne aveva circa un anno a quel punto, ma era ancora il mio gioco preferito e sono arrivata alla logica conclusione di 'renderlo reale'".

BloodbornePSX: NOW AVAILABLE TO DOWNLOAD



??Get it here: https://t.co/40oWAplt4y



Thank you for the support over the 13 month dev period. It means so much to me?



??Discord: https://t.co/kzxCUCCn44

— Lilith Walther (b0tster) January 31, 2022

Altri giochi PlayStation che hanno ottenuto un "trattamento demake" includono demo di The Last of Us, Cyberpunk e persino P.T. di Kojima. Oltre a queste demo, c'è anche un sottogenere emergente di giochi (in particolare horror) che evoca lo stesso tipo di grafica poligonale dell'era PSX, come Bloodwash.

Fonte: IGN.