Bloodborne: in attesa del remake, arriva il demake in versione PS1

Dopo i rumor che vedrebbero Bluepoint a lavoro su una remastered per PlayStation 5 di Bloodborne, o addirittura un remake secondo altri, è in arrivo una sorpresa anche per i giocatori PC, che sperano in un approdo molto presto della super esclusiva PlayStation 4.

Quello che dal 31 gennaio 2022 potremmo avere tra le mani potrebbe portare a una nuova moda dell'industria, un po' come creare dei vinili della musica contemporanea. Quello del demake, in antitesi con remake, non è certo una moda nata adesso: sono molteplici i tentativi da parte di fan di ricreare in versione classica alcuni cult moderni, da Assassin's Creed a Metal Gear Solid. Ma questi sono rimasti per lo più opere di fan service e nulla più. Con Bloodborne è tutto molto diverso.

I suoi creatori, Lilith Walther e Corwyn Prichard stanno lavorando da tempo al progetto e l'intervista rilasciata a Kotaku a gennaio di quest'anno, aveva fatto sognare i fan:

"[Questo lavoro è] ispirato da una serie di concept di demake che sono diventati virali intorno al 2015. Potrebbe essere un'interpretazione un po' controversa, ma ho sempre pensato che i "Soulsborne" fossero retrò nel loro aspetto, e lo dico come una forma di elogio più alto".

Se siete curiosi, è possibile visionare i primi 10 minuti del titolo sul loro canale YouTube, ma non si tratterà del rifacimento dell'intero gioco. È una piccola porziono ma pregna di sentimento. Sarà disponibile in download gratuito il 31 gennaio 2021.

Fonte: kotaku.com