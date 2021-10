Bloodborne diventa una serie animata? Un video per l'interessante idea di un fan

Il mondo gotico e oscuro di Bloodborne è una delle caratteristiche distintive del gioco. Ma come sarebbe il gioco in altre forme multimediali come ad esempio una serie animata? Ci viene in aiuto un fan che ha creato un breve video ispirato proprio al titolo.

Sono passati sei anni da quando i giocatori hanno vagato per la prima volta per le strade intrise di sangue di Yharnam, con il lancio di Bloodborne per PS4 nel 2015. Dalla direzione artistica unica, alle sue modifiche sul tradizionale gameplay in stile Souls, FromSoftware ha creato un titolo che rimane ancora nel cuore dei giocatori. Naturalmente, i fan hanno chiesto a gran voce un sequel o una versione rimasterizzata di Bloodborne su PS5, con nuove voci che emergono ogni due settimane circa. Anche se nulla è sicuramente impossibile, la validità di queste voci, e forse il desiderio di crederci, svanisce man mano che non arriva nessuna conferma ufficiale.

Berardbro su Twitter ha realizzato un bellissimo trailer che immagina Bloodborne come una serie animata. Il video frenetico dura solo circa 30 secondi, ma Berardbro riesce a catturare molti personaggi, boss e luoghi familiari di Bloodborne. Nei primi secondi di apertura, i fan possono intravedere un cacciatore con l'iconica arma sega-mannaia, la mostruosità simile a un cane, Vicario Amelia, e persino la massa grottesca di corpi, Il Rinato. Senza indugi vi lasciamo alla visione del video.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Una serie animata di Bloodborne a tutti gli effetti sarebbe incredibile, in quanto potrebbe potenzialmente arricchire il mondo, la storia e i personaggi. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: GamesRadar