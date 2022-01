Bloodborne e The Order 1886 sono tra i marchi rinnovati da Sony. Novità in arrivo?

Sony sta rinnovando diversi marchi, alcuni molto noti, altri meno, ma con l'unico scopo di mantenerne i diritti. Questo però comporta destinazioni diverse dipendenti dal marchio stesso. Ad esempio, Bloodborne e The Order 1886 sono titoli ancora presenti su PlayStation Store, acquistabili per PlayStation 4 e PlayStation 5. Il rinnovamento dunque è assolutamente logico oltre che necessario, ma ovviamente, non esclude future novità.

Interessante invece il rinnovo di SOCOM, franchise inattivo da diversi anni e forse potrebbe tornare in qualsiasi forma. Il brand non è più in voga come un tempo ma un rilancio, sottoforma di remake o multiplayer sono idee da prendere in considerazione.

Altra faccenda è Psygnosis, quella che molti hanno conosciuto come Studio Liverpool dopo la riorganizzazione del team sino alla sua chiusura nel 2012. Psygnosis è sempre stato una software house molto vicina a Sony e uno degli studi di spicco della casa nipponica e un suo ritorno, con etichetta storica, potrebbe segnare il ritorno di molti franchise storici come Wipeout.

