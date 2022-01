Bloodborne usato da PlayStation Japan per salutare l'anno nuovo...e i fan sperano

Il 2022 è iniziato da qualche giorno, ma PlayStation Japan il 31 dicembre ha deliziato i fan celebrando l'arrivo del nuovo anno con una clip presa direttamente da Bloodborne. Va da sé che bastato questo video per scatenare l'hype dei fan che, come sappiamo, da tempo chiedono una versione next-gen per PS5 e un sequel del gioco.

Ad ogni modo, il video ripropone in salsa videoludica l'usanza del Joya no Kane: a mezzanotte infatti, i templi buddisti in tutto il Giappone suonano le campane per un totale di 108 rintocchi a simboleggiare i 108 peccati originali nella fede buddista, in modo da allontanare i 108 desideri mondani racchiusi nei sentimenti di ogni cittadino giapponese. Nella clip infatti possiamo notare come il protagonista stia suonando la campana.

Ovviamente come abbiamo detto, i fan si sono emozionati a vedere un tweet dedicato a Bloodborne. Probabilmente non vuol dire niente il fatto che sia stato usato questo gioco, ma come si dice, la speranza (che è ancora molta nei giocatori di Bloodborne) è l'ultima a morire.

Bloodborne è attualmente disponibile su PlayStation 4 e su PlayStation 5 attraverso la retrocompatibilità.