Bloodborne per PC sarebbe praticamente pronto

Si intensificano sempre di più i rumor dietro Bloodborne, il titolo di FromSoftware che fin dalla sua uscita ha saputo rapire il cuore dei giocatori. Come vi avevamo riportato recentemente, alcune indiscrezioni avrebbero svelato l'esistenza di Bloodborne 2 e di una versione rimasterizzata del primo capitolo per PS5 e PC.

Ora secondo l'insider Shpeshal Nick del podcast XboxEra, lo sviluppo della versione di Bloodborne per PC sarebbe già terminato. Shpeshal Nick afferma che più fonti hanno confermato che il titolo esclusivo di PS4 arriverà su PC e che lo sviluppo di questa versione è già pronto, quindi FromSoftware potrebbe annunciarlo molto presto.

Questo è qualcosa che avrebbe dovuto accadere più di un anno fa quando sono venuti alla luce gli screenshot di questa versione per PC, anche se per motivi non confermati, il suo annuncio è stato rinviato di alcuni mesi. Si ipotizza che anche se lo sviluppo è terminato mesi fa, questo porting non è stato ancora annunciato perché non vogliono interferire con il lancio di Elden Ring, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali.

Ovviamente per adesso si tratta solo di una serie di rumor: ricordiamo che FromSoftware non ha in nessun modo stuzzicato i fan con un eventuale sequel o un porting. Per adesso sappiamo solo che Elden Ring è stato leggermente posticipato ed uscirà ora a febbraio, pertanto il team è concentrato su questo titolo.

