Bloodstained: Ritual of the Night e Child of Light insieme nel crossover che aggiunge Aurora

Ricordate Bloodstained: Ritual of the Night? E Child of Light? Bene, i due titoli stanno per ricevere un crossover. Aurora di Child of Light verrà aggiunta a Bloodstained come personaggio giocabile il 31 marzo gratuitamente.

Confermato sul sito Web ufficiale di Bloodstained, Aurora di Child of Light verrà aggiunta a Bloodstained: Ritual of the Night il 31 marzo su PS4, Xbox One e PC. Aurora arriverà sulla versione Switch di Ritual of the Night "in un secondo momento". Per l'occasione è stato inoltre pubblicato un nuovo trailer.

Aurora porta qualcosa di diverso in Bloodstained: Ritual of the Night. È "armata con la spada di Matildis e accompagnata dal leale Igniculus". Come in Child of Light, Aurora sta cercando di scappare e "Johannes è a disposizione per aiutarla ad aumentare il suo potere trasmutando gli oggetti trovati nei forzieri" di Ritual of the Night.

Igniculus aiuta Aurora rallentando i nemici e curandola. Aurora, nel frattempo, usa il suo raggio di luce sui nemici che subiranno ovviamente una serie di danni. I fan di Child of Light saranno sicuramente contenti del ritorno (in qualche modo) di Aurora.

Fonte: Destructoid