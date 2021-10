Bokeh Game Studio con un video introduce Miki Takahashi, la concept artist che ha lavorato a Siren

Bokeh Game Studio, guidato dal creatore Keiichiro Toyama che ha lavorato in passato a Silent Hill, Gravity Rush e Siren, ha pubblicato un video intitolato "Focus Concept Artist: Miki Takahashi" sul canale YouTube dello studio.

In questo video, la concept artist Miki Takahashi, uno dei membri principali dello studio che si occupava della progettazione di cadaveri e persone oscure presso Siren e Siren 2, ha parlato di come è diventata un'artista e dei nuovi concept art. Il video è costellato di lavori passati di Takahashi e nuovi schizzi che potrebbero potenzialmente fare riferimento al titolo in sviluppo presto Bokeh Game Studio.

Attualmente ci sono pochissime informazioni a riguardo: sappiamo nelle ultime news che questo gioco, a detta di Keiichiro Toyama, sconvolgerà la mente dei giocatori una volta che sarà disponibile. Qui di seguito potete seguire il video che è stato doppiato in inglese per l'occasione.

Il gioco a cui sta lavorando Bokeh Game Studio dovrebbe essere del genere horror. Resta da attendere nuovissime informazioni dallo studio stesso.

