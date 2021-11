Borderlands: il DLC 'Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina' verrà reso stand alone e gratuito

A marzo del 2022 arriverà uno spin-off della serie Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands ma ovviamente, c'è un problema. Quanti sono i giocatori che hanno giocato Borderlands 2 e soprattutto, quanti di quelli che hanno giocato questo titolo hanno anche avuto esperienza del DLC "Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina"? Probabilmente pochi, ma si è trovato un modo per colmare queste lacune prima dell'arrivo dello spin-off.

Il DLC Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina infatti, verrà reso stand alone ─ dunque per giocarlo non serve avere una copia di Borderlands 2 ─ e soprattutto gratuito su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Epic Store. Esiste anche una versione Steam, ma dal costo di 9,99€. Questa offerta, terminerà il 16 novembre.

Questo per permettere di conoscere al meglio la nuova protagonista, avendo un background alle spalle. Lo spin-off Tiny Tina's Wonderlands, arriverà per le stesse piattaforme con l'aggiunta di quelle di nuova generazione, PlayStation 5 e Xbox Series, il 25 marzo. Il cast non è niente male, con Ashly Burch che darà la voce a Tiny Tina e comici di livello come Wanda Sykes, Andy Samberg e Will Arnett.

