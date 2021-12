Bravely Default 2 supera quota un milione di copie vendute

RPG Site riporta che Square Enix ha annunciato tramite il suo sito Web che Bravely Default 2 ha superato il milione di unità vendute su tutte le piattaforme. Sapevamo già che il gioco ha venduto 950.000 unità solo su Switch, ma la sua recente uscita su Steam ha spinto il titolo oltre il milione di copie piazzate.

Per commemorare questo traguardo, Square Enix sta organizzando sconti in Giappone e un concorso aperto ai residenti giapponesi in cui possono vincere una carta regalo o una stampa d'arte dell'artista Naoki Ikushima. L'illustrazione presenta i quattro personaggi principali sopra un numero stilizzato di un milione e la parola "Grazie!".

I JRPG stanno vivendo una sorta di rinascita su Switch. Bravely Default 2 è fiorente, ma ci sono anche una serie di successi JRPG come Shin Megami Tensei 5, Octopath Traveler e porting di giochi amati come Tales of Vesperia.

Bravely Default 2 è stato lanciato con recensioni contrastanti, anche se è stato riconosciuto il suo geniale sistema di battaglia. Il gioco si è rivelato estremamente popolare e ha visto un'uscita su Steam lo scorso settembre.

Bravely Default 2 è ora disponibile per Nintendo Switch e PC.

Fonte: VG247.