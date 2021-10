Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 ha raggiunto il suo obiettivo su Kickstarter

Il successo di Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans è stato tale da far richiedere ai giocatori un secondo capitolo il più presto possibile. Il picchiaduro a scorrimento dedicato alle due icone si è rivelato un concentrato di citazionismo ma anche un buon gioco, con combat system interessante. Grazie ai 30.000 sostenitori, Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 si farà.

L'obiettivo principale infatti, è stato raggiunto, raccogliendo i 220.000 euro necessari per il progetto. Tutto questo per un soffio, visto che la campagna si sarebbe conclusa tra meno di tre giorni.

"Dopo il successo di Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans, Trinity Team e Buddy Productions tornano alla carica con un nuovo episodio dedicato ai fan del mitico duo. Con Slaps & Beans 2 siamo pronti a proiettarvi in un'avventura inedita, insieme ai fidati Bud Spencer e Terence Hill. Nel realizzare il nuovo episodio abbiamo inserito tantissime novità: nemici ancora più divertenti, location inedite e nuove colonne sonore originali direttamente dai film! Inoltre il combat system è migliorato, l'iconica grafica in pixel art è più dettagliata e abbiamo aggiunto nuove tipologie di esplorazione, la modalità storia e una modalità party game fino a 4 giocatori."

Fonte: slapsandbeans.com