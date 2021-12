Bully 2, novità in arrivo? Il sito di Rockstar Games aggiorna il logo

Il sito Web di Rockstar Games è stato aggiornato e ciò fa pensare ad un possibile annuncio di Bully 2. Recentemente sono iniziate a emergere voci secondo cui il tanto atteso sequel del classico sviluppato da Rockstar nel 2006 non solo sarebbe stato finalmente prodotto, ma sarebbe stato presto svelato. Da allora, sono emerse voci contrastanti sul fatto che Rockstar Games abbia rimesso mano a Bully, ma sotto forma di rimasterizzazione e non di un nuovo capitolo.

Sulla pagina Reddit dedicata a Bully 2 e notato dal Redditor u/RemarkableDesigner84, l'iconico logo di Rockstar è stato recentemente aggiornato. Ebbene, quello "nuovo" proviene dalla vetrina dell'E3 originale in cui Bully ha fatto il suo debutto. "L'ho trovato su Google Immagini, hanno usato questo logo nel 2005 all'E3", ha detto un giocatore. Con l'avvicinarsi della fine del 2021, altri giocatori sperano che Rockstar Games rilasci un teaser dato che la società aveva lanciato un trailer per Bully proprio in questo periodo.

Non ci sarebbe nulla di straordinario in questo, se non fosse per il fatto che Rockstar Games si è comportata in modo simile qualche anno fa, quando ha aggiornato il suo logo in vista della campagna di marketing di Red Dead Redemption 2. A quel tempo venivano usati anche i colori rosso e nero.

Potrebbe trattarsi semplicemente di una coincidenza pertanto è bene non entusiasmarsi troppo. Non ci resta che attendere un eventuale annuncio ufficiale proprio da Rockstar.

Fonte: ComicBook