Bully Remastered o Bully 2 sono in sviluppo insieme a GTA 6 per un noto insider

Il fatto che il Rockstar Games abbia annunciato ufficialmente l'esistenza di GTA VI non significa che non stia al contempo lavorando su qualcos'altro, specialmente qualcosa che potrà uscire prima del nuovo capitolo di Grand Theft Auto - e no, non si fa riferimento alla GTA V Enhanced and Expanded Edition che arriverà a marzo.

A tal riguardo, Tom Henderson è adamantino dell'esistenza di un progetto relativo a Bully in sviluppo già da un po' di tempo presso gli studi di Rockstar. L'insider ha risposto a una domanda di un utente che gli chiedeva della legittimità dei suoi leak su Bully 2, scrivendo su Twitter "Scusate, dove starebbe scritto che l'annuncio di oggi è il solo focus di Rockstar? Hanno solo detto che GTA 6 è in sviluppo. Sono ancora convinto che sta succedendo qualcosa con Bully".

Sorry - Where did todays announcement say that it's Rockstar's next focus point? They said GTA 6 is in development.



I still standby that there's something going on with the Bully series. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) February 4, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

I precedenti leak di Henderson risalgono a pochi mesi fa, in cui veniva ritenuta più probabile una rimasterizzazione del primo capitolo rispetto alla produzione di un sequel, e in effetti nel tweet non si fa riferimento a un potenziale Bully 2, ma tutto può essere.

Considerato che anche Jason Schreier ha fornito un pronostico sulla data di uscita di GTA VI e che il più delle volte le previsioni del giornalista di Bloomberg si rivelano azzeccate, potremmo aspettarci questo progetto relativo a Bully entro il 2023 o addirittura entro la fine del 2022. Ora la palla passa a voi: preferireste una rimasterizzazione o un sequel?

Fonte: Dualshockers