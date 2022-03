Bundle for Ukraine, il pacchetto di Itch.io ha raccolto oltre $ 6 milioni

Il bundle di Itch.io per l'Ucraina è terminato: come avevamo riportato qualche giorno fa, il pacchetto conteneva circa 1.000 titoli indie ad un prezzo base di 10 dollari. Non solo giochi, ma conteneva anche libri, riviste, risorse, colonne sonore e molto altro.

Ora gli 8 giorni sono passati e circa 450.000 persone hanno contribuito con una media di $ 14,16 raggiungendo un totale di $ 6.370.637,22. Tutto quel denaro verrà ora inviato a due enti di beneficenza che operano in Ucraina: The International Medical Corps, che fornisce assistenza medica alle aree in crisi, e Voices of Children, un ente di beneficenza che si concentra sui bambini colpiti dalla guerra in corso in Ucraina.

Bundle for Ukraine è stato un clamoroso successo con molti sviluppatori ed editori che hanno firmato specificamente per assicurarsi che i loro giochi potessero essere inclusi nel bundle. E quei giochi includevano titoli acclamati come Superhot, Inmost, SkateBIRD, Kingdom Two Crowns, Backbone, Baba Is You, A Short Hike, Sky Rogue e molti, molti altri.

Ora che la campagna di beneficenza di Itch.io è finita, Humble Bundle è libero di iniziare la propria campagna di beneficenza sul suo negozio. Humble è anche affiancato da molti editori di grandi nomi che hanno contribuito direttamente a enti di beneficenza ucraini.

Fonte: PCGamer