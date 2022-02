Bungie, Activision Blizzard e non solo: per Jeff Grubb è in arrivo un'altra grande acquisizione

Microsoft ha acquisito Activision Blizzard per quasi 70 miliardi di dollari, PlayStation ha annunciato ieri l'acquisizione di Bungie per 3,6 miliardi dollari. Basterebbe questo per capire come sta cambiando il mercato dei videogiochi, ma sembra che all'orizzonte ci siano altri importanti accordi.

A riferirlo è il noto giornalista e insider Jeff Grubb, il quale afferma che l'industria potrebbe essere scossa da un'altra grande acquisizione.

In una live su YouTube, Grubb ha detto che all'orizzonte ci sarebbe un'altra acquisizione forse anche più grande di quella di Bungie.

Oltre a questo, alcuni si sono soffermati sulla frase "It Takes Two To Tango" che, per molti, sarebbe riferita a Hazelight, lo studio di It Takes Two, o a Take-Two, il publisher di GTA. Grubb, però, è subito intervenuto per chiarire che l'"altra grande acquisizione" non riguarda una di queste società.

I was not teasing Take Two or Hazelight! https://t.co/xuVEFAD2o0 — Jeff Grubb (@JeffGrubb) January 31, 2022

Insomma, sembra che non sia finita qui e, probabilmente, dopo la bomba PlayStation-Bungie, potrebbe esserci una nuova acquisizione destinata a cambiare gli equilibri dell'intero settore.

Che ne pensate?

