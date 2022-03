Bungie sta producendo un hero shooter in terza persona stando agli annunci di lavoro

Bungie sembra avere una nuova IP in cantiere, e secondo delle fonti sembra essere un PvP hero-shooter in terza persona.

Nelle offerte di lavoro della compagnia, sono comparse delle posizioni che annoverano tra le capacità di chi si applica "esperienza nella creazione di giochi d'azione in terza persona focalizzati su personaggi (platformers, isometrici, ecc.)" e "familiarità con la scena di gaming competitivo/eSports".

Nella posizione di Level Designer su contratto c'è scritto che il candidato dovrà "produrre un concept, un design, e creare rapidamente un prototipo del layout di una nuova mappa e idee per il level design in-engine", e in aggiunta deve possedere "esperienza costruzione ed iterazione di un livello multiplayer per un gioco PvP".

Dal 2018 Bungie ha registrato il marchio "Matter" ma non se n'è saputo nulla finora, dunque i tempi si stanno facendo maturi per l'eventuale annuncio.

Fonte: TheGamePost