Bungie: l'acquisizione da parte di PlayStation è stata una sorpresa inaspettata anche per molti dipendenti

Il 2022 probabilmente verrà ricordato come l'"anno delle grandi acquisizioni". Solo nel mese di gennaio Microsoft ha annunciato l'accordo con Activision Blizzard e, ieri, PlayStation ha annunciato l'acquisizione di Bungie.

In seguito all'affare Microsoft-Activision Blizzard, in molti si aspettavano una risposta da parte di Sony. I fan ipotizzavano l'acquisizione di Konami ad esempio ma, forse, nessuno si aspettava l'accordo con Bungie.

Scopriamo che nemmeno molti dipendenti dello studio si aspettavano una mossa simile. A rivelarlo è il giornalista di Bloomberg Jason Schreier che su Twitter ha scritto:

"Sony sta acquistando Bungie, il produttore di Destiny, un altro accordo sismico che arriva appena due settimane dopo che Microsoft ha acquistato Activision Blizzard".

"Entrambe le parti hanno fatto un buon lavoro mantenendo questo segreto: diversi membri dello staff di Bungie l'hanno appreso da me questa mattina mentre cercavo di condividere la notizia. Bungie ha tenuto una riunione alle 10am PT per dirlo a tutti nello stesso momento in cui la notizia è diventata pubblica".

Both parties did a decent job keeping this secret ?several Bungie staff learned it from me this morning as I tried to break the news. Bungie held an all-hands meeting at 10am PT to tell everyone at the same time as it went public — Jason Schreier (@jasonschreier) January 31, 2022

A quanto pare, dunque, l'accordo tra le parti è stato tenuto segreto fino all'ultimo.

Fonte: Twitter.