Bungie pare stia lavorando su quattro nuovi progetti diversi

I lavori in Bungie sembrano in pieno fermento, andando ben oltre Destiny 2. La nuova campagna acquisti di sviluppatori infatti sembra imponente, con ben 113 posizioni aperte e tutte rivolte allo sviluppo di nuovi titoli ed espansioni, oltre a tutto il contorno burocratico. La nuova espansione di Destiny 2 pare scontata, vista l'intenzione di non voler produrre un terzo capitolo, ma di espandere il più possibile quello esistente.

Tra gli altri progetti si parla di un sandbox online, in cantiere ma mai realizzato più qualcosa di simile ma non ancora annunciato. Si tratta molto probabilmente di qualcosa che ancora non è andata oltre la fase di concept, cercando di capire che direzione dare alle eventuali nuove IP. Rimane anche l'idea stuzzicante (come riportato dalle otto delle 113 posizioni aperte) del nuovo action in terza persona PvP e che dovrebbe fomentare ulteriormente la scena esport.

Dal grafico che potete vedere i progetti sono molto di più, ma non tutti riferiti al campo videoludico o almeno non in maniera diretta. Uno di questi ad esempio è il progetto di auto-pubblicare i propri titoli, con l'apertura di uno studio apposito ad Amsterdam.

