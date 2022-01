Matter e finalmente oltre Destiny 2? Bungie assume un senior narrative lead per un videogioco misterioso

Il papà della trilogia originale di Halo, nonché di Destiny, Bungie, sembra avere in mano un progetto non ancora annunciato e con i lavori che fremono, i nuovi acquisti sono essenziali. È per questo che il team può ora contare sull'ex sviluppatore di Guild Wars 2 Tom Abernathy, in qualità di Senior Narrative Lead.

Questo annuncio arriva dallo stesso protagonista via Twitter: "Oh, quasi dimenticavo, la mia notizia: faccio parte di Bungie come Senior Narrative Lead su un progetto non annunciato! Sono così felice di ritrovare i miei amati vecchi amici/collaboratori".

Oh, I almost forgot?my news: I?ve joined @Bungie as Senior Narrative Lead on an unannounced project! So happy to be rejoining beloved old friends/collaborators (@pinotorious, @goodpathfinding, @BobSugar, @julianardin, @ClayKisko, + many more) & meeting marvelous new ones. :D pic.twitter.com/XryEyE3j3N — tom takes a dim view of insurrectionists. blm. (@tomabernathy) January 6, 2022

Sul progetto in sé non si sa quasi nulla e potrebbe non essere necessariamente legato a Destiny 2. Tuttavia Bungie potrà contare sull'esperienza di Tom Abernathy che negli anni ha lavorato anche su League of Legends, The Saboteur e molti altri. È probabile comunque che il nuovo titolo sarà comunque un action multiplayer, con Bungie che aveva comunicato l'arrivo di una nuova IP entro il 2025.

Fonte: Gamingbolt.com