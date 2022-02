Bungie stava già pensando a una sua piattaforma di game streaming

Come riportato dal Business Insider, Bungie stava pensando di lanciare la sua piattaforma di game streaming prima dell'acquisizione Sony, ironicamente proprio nel periodo in cui Google stava contattando lo studio per provare a vendergli la sua tecnologia di streaming, quella di Stadia.

Le trattative tra Google e Bungie stavano anche procedendo bene prima dell'accordo con Sony, e adesso sembra che Google stia cercando di vendere altrove, mentre Bungie continuerà a supportare Stadia - anche perché Destiny 2 è un polo d'attrazione per la piattaforma di streaming di Google.

Sulle spalle di Sony, Bungie potrebbe portare avanti autonomamente il progetto, magari avendo una base solida come quella del PS Now o come una delle sottoscrizioni a Spartacus, la presunta risposta a Game Pass, che secondo dei leak ad opera di Jason Schreier offrirebbe diverse gradi di abbonamento, tra cui appunto anche quelli che inglobano l'attuale Playstation Now.

Fonte: IGN