Bungie era già in trattativa con Microsoft prima di finire a Sony secondo un rumor

La notizia dell'acquisizione di Bungie da parte di Sony ha nuovamente mosso le acque dell'industry, dopo quanto avvenuto con Activision-Blizzard e Microsoft. Non sono operazioni paragonabili ovviamente ma ci si aspettava in qualche modo una "risposta" vista la continua campagna acquisti della casa di Redmond.

L'acquisizione ha fatto ovviamente parlare di sé per tante ragioni, non solo perché Bungie è stata fondamentale per la crescita di Xbox con il franchise Halo, ma anche il prezzo, quei 3,6 miliardi di dollari che hanno stranito molti, considerati soprattutto i 7 di Zenimax pagati da Microsoft. Proprio il prezzo, sembra essere stato uno degli elementi ─ se non il principale ─ ad aver fermato il ritorno all'ovile di team.

Secondo l'insider "Nate the Hate", sembra infatti che Bungie sia stata a un passo da Microsoft, con trattative partite nel 2020 e interrotte non appena il prezzo richiesto per l'acquisizione si è aggirato intorno ai 2 miliardi di dollari. Le voci intorno questo matrimonio effettivamente c'erano, anche se sempre smentite dal CEO Pete Parsons che alla fine, ha avuto ragione visto l'andamento finale. Sony deve aver approfittato dello stallo negli ultimi mesi, arrivando al sodalizio che stiamo vedendo in questi giorni.

Fonte: gamingbolt.com