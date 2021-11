Burger King, ricordate il videogioco Sneak King? C'è un bizzarro collezionista che ne ha 2700 copie!

Molti giocatori sono collezionisti che cercano sempre di mettere le mani sui loro titoli preferiti. Ci sono anche appassionati di videogiochi che, se possibile, acquistano più di una copia o tutte le edizioni dello stesso gioco. È anche comune vedere collezioni speciali piene di oggetti molto rari o che seguono un tema particolare. Se pensate di aver già visto tutto, vi assicuriamo che non è così.

Un giocatore ha pubblicato un'immagine sul forum di Reddit per mostrare la sua collezione, che è composta in parte da centinaia di copie di uno strano gioco: Sneak King, un titolo creato per promuovere Burger King. Sneak King è un gioco di Burger King che ha debuttato nel 2006 per Xbox e Xbox 360. La catena di fast food lo offriva nei loro negozi con il resto dei loro prodotti, così tante persone lo hanno preso e provato.

Il titolo con meccanica stealth è interpretato da The King, la mascotte dell'azienda. Il peculiare progetto è stato sviluppato da Blitz Games con l'obiettivo di promuovere Burger King in modi nuovi. Inutile dire che il post è diventato virale, dato che l'utente ha affermato di avere ben 2706 copie di Sneak King tra le mani per Xbox 360.

"Ha avuto un lancio insolito attraverso una catena di fast food, è un gioco divertente e mi fa ridere! Se mai valessero qualcosa, sono ricco! Se non valgono nulla, è una storia e un viaggio divertenti!", ha commentato il giocatore.

