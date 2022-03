Burro di arachidi da gaming? Sì, qualcuno ci ha pensato e ora è realtà

Ebbene sì, qualcuno ha avuto la grande idea di inventare il burro di arachidi da gaming.

Il burro di arachidi in questione si chiama "Jobbie Pong" ed è nato dalla collaborazione tra Jobbie, un'azienda malese di burro di arachidi, e Zotac Gaming Malaysia, un produttore di componenti per PC.

Il nome è in realtà una combinazione dei nomi dei fondatori di Jobbie - Joseph e Debbie - più un riferimento a Pong, il videogioco. E anche il burro stesso è una combinazione: una mousse di arachidi tostate secche, mescolata con mirtilli e fragole liofilizzati.

Jobbie Pong dovrebbe essere mangiato con il cucchiaio, secondo i produttori, e usato nello stesso modo in cui mangereste una barretta energetica. I mirtilli contengono carotenoidi, che fanno bene agli occhi (per lunghe ore sullo schermo) e le fragole sono ricche di antiossidanti, che aiutano a migliorare le funzioni cognitive (per tempi di reazione più rapidi).

Che ne dite?

Fonte: Nintendolife.