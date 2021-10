Call of Duty 2022 sarà il sequel di Modern Warfare, secondo un leak

Mentre Call of Duty Vanguard ancora non è stato rilasciato, continuano a circolare i rumor relativi al Call of Duty del 2022 che, secondo un insider piuttosto affidabile, sarà il seguito che tutti aspettavamo: Call of Duty: Modern Warfare 2.

L'informazione proviene dall'insider Tom Henderson, che già in diverse occasioni aveva fornito leak corretti riguardo allo stesso Call of Duty, a Battlefield e ad altre serie. Recentemente Henderson ha condiviso molte informazioni riguardo al futuro del franchise Activision, addirittura parlando del capitolo del 2023, che dovrebbe essere "semi-futuristico" in stile Black Ops 2.

Per quanto riguarda il prossimo anno però, sembra quasi una certezza l'arrivo di Modern Warfare 2. Il reboot di Modern Warfare del 2019 è stato uno dei capitoli più apprezzati della serie FPS, e molti si aspettavano un seguito già quest'anno, dopo la parentesi Black Ops. Si è invece optato invece per il ritorno alla Seconda Guerra Mondiale, rimandando il ritorno del Capitano Price.

Il gioco dovrebbe essere sviluppato da Infinity Ward, già responsabile del precedente reboot, e sarà un seguito diretto delle vicende di Modern Warfare. Nel frattempo, restiamo in attesa di Call of Dury Vanguard, che sarà disponibile a partire dal 5 novembre su PC, PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X/S.

Fonte: gamerant