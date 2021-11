Call of Duty, addio alla cadenza annuale? Activision pensa ad allungare lo sviluppo per un insider

Ormai da molti anni, la strategia di Activision per la saga di Call of Duty è stata più che chiara: lanciare ogni anno un grande videogioco. Anche negli ultimi tempi in cui il franchise ha fatto il salto al battle royale free-to-play con Warzone e mobile con CoD Mobile, i capitoli principali continuano a mantenere la tradizione di arrivare uno all'anno, intorno al mese di novembre. Tuttavia questo potrebbe cambiare in futuro.

L'insider RalphsValve ha fornito una serie di interessanti informazioni. Secondo quanto riportato, l'insider afferma: "Un report assicura che Activision è in trattative per estendere le sue uscite annuali di Call of Duty". Ciò significa in sostanza che Activision starebbe valutando di abbandonare la strategia di lanciare sul mercato un gioco della serie ogni anno.

Attualmente, lo sviluppo di ogni Call of Duty dura tre anni e Sledgehammer, Treyarch e Infinity Ward sono gli studi incaricati di ruotare come sviluppatori ad ogni nuovo capitolo. Tuttavia i tempi di sviluppo potrebbero essere allungati e invece di tre anni arriveremmo a quattro anni per ogni studio. Ciò significa che un nuovo Call of Duty potrebbe arrivare ogni due anni.

Activision are reportedly in discussion for extending Call of Duty?s annual releases pic.twitter.com/7GjIOxD9zf — Ralph (@RalphsValve) November 19, 2021

Ovviamente si tratta per adesso di rumor, ma questa scelta avrebbe senso. Questo tempo di sviluppo extra potrebbe far pubblicare videogiochi più raffinati e con una qualità migliore, attirando così nuovamente i fan.

Fonte: Dualshockers