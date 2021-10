Call of Duty svela il sistema anti-cheat Ricochet in arrivo al lancio di Vanguard e della mappa Pacific di Warzone

La beta di Call of Duty: Vanguard potrebbe aver mostrato grandi miglioramenti per la serie, ma ciò non significa che fosse perfetta. Gli hacker erano presenti nelle lobby della beta e a nessuno piacciono i cheater, men che meno al team di Call of Duty.

In quanto tale, Activision sta implementando un nuovo sistema anti-cheat chiamato Ricochet.

Come annunciato sul blog di Call of Duty, Ricochet è "un robusto sistema anti-cheat supportato da un team di professionisti dedicati focalizzati sulla lotta al gioco sleale". Sarà disponibile prima in Vanguard, per poi di dirigersi verso Warzone con il lancio della mappa del Pacifico. Insieme al sistema anti-cheat, otterremo un nuovo driver a livello di kernel specifico per PC. Questo sbarcherà anche in Warzone quando arriverà la mappa del Pacifico.

Il team di Call of Duty ha pubblicato alcuni dettagli del sistema Ricochet, iniziando con "un ampio miglioramento della sicurezza per Call of Duty". Ciò consentirà ai server di eseguire una "rapida iterazione" del sistema, il che significa che il team dovrebbe essere in grado di eliminare rapidamente nuovi metodi di "imbroglio" non appena si presentano. Poi c'è il suddetto driver a livello di kernel. In sostanza, questo controllerà Warzone con altre applicazioni in esecuzione sul vostro PC per determinare se qualcosa al di fuori del gioco stesso viene utilizzato per imbrogliare. L'installazione di questo driver sarà necessaria per giocare a Warzone quando arriverà.

Il sistema "parte solo quando avvierete Warzone e si spegne quando chiuderete il gioco". La privacy è un altro componente importante di Ricochet. Inoltre, "monitora e segnala solo le attività relative a Call of Duty". Questa trasparenza è importante per gli sviluppatori, che incoraggiano i giocatori a continuare a segnalare eventuali problemi riscontrati durante il gioco.

Potremo vedere Ricochet in azione alla data di uscita di Call of Duty: Vanguard, ovvero il 5 novembre, quando il titolo arriverà su PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Fonte: Gamepur.