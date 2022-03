Call of Duty del 2023 sarebbe un nuovo gioco free-to-play

Un utente di Twitter sembra avere informazioni riguardo i prossimi passi di Treyarch, gli sviluppatori della serie di Call of Duty Black Ops, oppure sembra stia facendo previsioni molto realistiche.

Il leak secondo cui nel 2023 non uscirà nessun Call of Duty principale, annuncio che ha fatto piacere a molti fan, non esclude che ci possano essere titoli free-to-play nel corso dell'anno. Hope (il presunto leaker) specifica infatti che "Treyarch sta attualmente lavorando a un gioco F2P per il 2023, la modalità zombie di Vanguard, le partite classificate per Vanguard, Modern Warfare II in piccola parte e il nuovo capitolo previsto per il 2024..."

Treyarch is currently working on a F2P game for 2023, Vanguard Zombies, Ranked Play for Vanguard, MWII to a small extent, and their next installment in 2024? pic.twitter.com/T6P406uxVZ — Hope (@TheGhostOfHope) March 2, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Il free to play previsto per il 2023 dunque fungerà da "tappabuchi", e confermerebbe il rumor diffuso da Jason Schreier riguardo la medesima questione. Inoltre sono ancora previsti due titoli free to play: Warzone 2 e un capitolo per mobile.

Di cosa pensate si tratterà?

Fonte: Dexerto