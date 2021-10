Call of Duty invaso dai cheater e Activision 'minaccia' i giocatori con un messaggio molto duro

Activision ha lanciato un messaggio criptico per i cheater di Call of Duty, suggerendo fortemente che sono in arrivo nuove misure per combatterli e avvertendo, con grande inquietudine, che "presto saprete cosa intendiamo".

"Cari cheater, amiamo i giochi. È la nostra passione", inizia il messaggio. "Siamo onorati di creare giochi per i più grandi fan del mondo. Non sempre ci riusciamo bene, ma ci impegniamo a fare del nostro meglio".

"Imbrogliare rovina il divertimento per tutti. A nessuno piace un cheater. Il nostro obiettivo è offrire un'esperienza di gioco divertente ed equa. Per i nostri sviluppatori. Per i nostri fan. E, soprattutto... per i giocatori di Call of Duty."

Il tweet è "minacciosamente" intitolato "Ci vediamo domani" (ovvero oggi, poiché il messaggio risale a ieri, 12 ottobre).

See you tomorrow. pic.twitter.com/BAvAGPkTzx — Call of Duty (@CallofDuty) October 12, 2021

La parte rilevante del messaggio è nella conclusione: "i cheater non sono i benvenuti. Non c'è tolleranza per i cheater, e presto saprete cosa intendiamo".

La risposta al tweet è ampiamente positiva, anche se alcuni fan rimangono dubbiosi.

Call of Duty: Warzone è stato invaso da cheater da quando è in circolazione, nonostante ripetute ondate di ban, per questo motivo i fan rimangono dubbiosi.

Vedremo se Activision introdurrà un nuovo sistema anti-cheat che, finalmente, porrà fine alla piaga del cheating.

Fonte: PCGamer.