Call of Duty il film con The Rock protagonista è realtà secondo alcune fonti

Di recente, la star Dwayne "The Rock" Johnson ha acceso l'interesse dei fan per il suo prossimo film, che sarà basato su un videogioco. Le dichiarazioni che The Rock ha fatto al riguardo mostrano che c'è un interesse a fare le cose molto bene e ora tutti si chiedono quale videogioco sia.

Secondo le informazioni di Giant Freakin Robot, il film in questione non è altro che l'adattamento cinematografico di Call of Duty, il franchise di successo di Activision Blizzard che ha trascorso più di 10 anni al vertice e il cui arrivo nelle sale cinematografiche sembra inevitabile.

Fonti anonime hanno riferito che The Rock sta proponendo un film ispirato alla serie, dettaglio da tenere in considerazione perché non si può parlare di produzione finché uno studio non decide di partecipare al progetto. Detto questo, fonti affermano che le condizioni sono giuste affinché il film di Call of Duty con protagonista The Rock venga approvato da uno studio, poiché il franchise è uno dei più riusciti nella storia dei videogiochi e il recente acquisto di Activision Blizzard da parte di Microsoft avrebbe dato il giusto tocco per renderlo realtà.

Finora non ci sono informazioni ufficiali sul fatto che il nuovo film di The Rock riguardi Call of Duty, ma è importante tenere conto del fatto che per adesso si tratta semplicemente di voci.

Fonte: Giant Freaking Robot