Call of Duty: il matchmaking basato sulle abilità è presente praticamente da sempre

Da qualche anno, l'SBMM si è unito ai giochi di Call of Duty, con grande sfortuna dei giocatori. Questo era stato chiaramente annunciato durante l'uscita di Call of Duty: Modern Warfare nel 2019, e all'epoca l'affermazione aveva fatto molto rumore e non aveva molto soddisfatto la community di Call of Duty.

Per chi non lo sapesse SBMM sta a significare matchmaking basato sulle skill e si tratta di un sistema che permette ai giocatori di incontrare altre persone dello stesso livello nel matchmaking, su diversi criteri e competenze ben precisi, e non più in relazione alla qualità del matchmaking della loro connessione. Di conseguenza, ci si ritrova con persone alla nostra portata. Se questa sembra essere una buona idea e un buon principio per progredire, un gran numero di giocatori ha affermato che questo sistema in sostanza uccide il gioco.

Secondo l'ex sviluppatore Josh Menke, il matchmaking basato sulle skill è stato effettivamente concesso in licenza da Call of Duty: Modern Warfare nel 2007. Tuttavia, al momento dell'uscita del primo Modern Warfare, la tecnologia era meno efficiente e quindi anche questo sistema lo era. "Call of Duty 4 ha avuto alcuni matchmaking basati sulle abilità, tutti lo hanno sempre avuto", ha detto. "È solo che la matematica e la scienza sono migliorate nel corso degli anni. Se ci sei cresciuto allora, le tue aspettative sono molto diverse rispetto ad oggi".

"Succede la stessa cosa in Fortnite, anche oggi. Quando il gioco è iniziato, credo che avesse pochissimo matchmaking basato sull'abilità, poi nel corso degli anni sono stati sperimentati diversi livelli".

Nonostante questo sistema sia criticato, ci sono anche dei lati positivi. Innanzitutto permette ai nuovi giocatori di non trovare giocatori esperti fin dall'inizio e permette anche di progredire correttamente e di evolvere il personaggio a poco a poco, con una difficoltà che aumenta man mano che si continua a giocare.

