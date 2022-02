Call Of Duty Mobile supera 1,5 miliardi di dollari di ricavi dalle microtransazioni

Il mercato mobile è davvero impressionante anche se molto spesso, sottovalutato. La nuova cifra generata dalle sole microtransazioni in Call of Duty: Mobile dovrebbe far riflettere: parliamo di 1,5 miliardi di dollari in circa due anni e mezzo di vita.

Da quando è stato lanciato nel 2019, tramite sviluppo dello Studio Timi, il gioco è stato scaricato più 500 milioni di volte (almeno nell'ultimo dato di maggio 2021, per cui la cifra è sicuramente più alta). A livello globale, Call of Duty: Mobile ha chiuso il 2021 al 14° posto nelle classifiche dei ricavi per dispositivi mobili ma terzo fra gli sparatutto, dietro Garena Free Fire e PUBG Mobile.

Activision, sta investendo ulteriormente, acquisendo di recente un nuovo sviluppatore, Solid State Studios, che sta lavorando a un altro Call of Duty per dispositivi mobili. Con l'avvento di Microsoft, ci si deve preparare anche a uno sbarco futuro dei franchise proprietari: uno su tutti, Halo.

