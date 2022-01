Call of Duty Mobile 2 sarebbe già in sviluppo

Lo studio di sviluppo spagnolo Digital Legends Entertainment ha pubblicato un annuncio di lavoro che recita testualmente di star cercando "talenti appassionati per lavorare con noi allo sviluppo di un titolo mobile dell'universo di Call of Duty non annunciato", e possibilmente si tratta di una variante o una versione concentrata sul Battle Royale di Call of Duty Mobile.

La maggior parte delle posizioni aperte sono designer e figure di rilevo per dirigere la programmazione, dunque si tratta di un progetto non ancora ultimato che, secondo alcuni leaker, dovrebbe uscire entro la fine di quest'anno nella migliore delle ipotesi.

We are looking for passionate talent to work with us on the development of an unannounced mobile title within the Call of Duty®universe.



Check out all the open positions at https://t.co/3hwbCKItSi pic.twitter.com/jwh33mUGAv — Digital Legends Entertainment (@Digital_Legends) January 28, 2022

Digital Legends era stato acquisito da Activision ad ottobre dello scorso anno, e il capo della divisione Mobile, Chris Plummer, aveva dichiarato che i team avevano già lavorato insieme e che aveva avuto modo di lodare il loro ottimo lavoro. Ci si potrebbe anche aspettare una release "portatile" di Warzone, in realtà, dal momento che alcuni lavori precedenti di Digital Legends includono dei porting, dunque attendiamo annunci ufficiali da parte di Activision in merito.

