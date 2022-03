Call of Duty Mobile: Beenox apre un nuovo studio a Montreal

Beenox, sviluppatore di Call of Duty, ha aperto un nuovo studio nella città di Montreal. Questo è il secondo ufficio della società con sede a Quebec City, che dovrebbe consentire allo sviluppatore di aumentare in modo massiccio la sua forza lavoro già composta da 400 dipendenti (di cui 150 assunti l'anno scorso) e, a sua volta, intraprendere progetti più ambiziosi.

Questa nuova filiale dello studio ospita attualmente circa 50 dipendenti e ha in programma una massiccia campagna di reclutamento per aumentare la forza lavoro dello studio di oltre il 20%. La nuova filiale dello studio sarà guidata da Nour Polloni, che ha parlato di come la diversa cultura della città aiuterà ad ampliare le prospettive del team e, a sua volta, a rendere i giochi migliori di prima. Ha detto anche che lo studio sta cercando talenti locali e internazionali.

"Stiamo contando sulla grande diversità di talenti della città per costruire un team che ci consentirà di ampliare la nostra prospettiva creativa e portare ancora più diversità al nostro sviluppo", ha affermato Nour Polloni, boss di Beenox.

"Questo investimento a Montréal è il prossimo passo chiave nella crescita del nostro studio mentre continuiamo a supportare le ambizioni creative in tutto il franchise di Call of Duty. Vogliamo che la nostra posizione attiri talenti locali e internazionali e contribuisca alla vivace industria dei videogiochi a Montréal", ha aggiunto.

Beenox è stato uno degli studi di supporto più importanti all'interno del conglomerato ABK, avendo lavorato su più giochi Call of Duty e continuando a fornire supporto per i numerosi aggiornamenti dei contenuti di Warzone. Lo studio è attualmente al lavoro su un nuovo gioco Call of Duty per dispositivi mobile, sviluppato in collaborazione da Activision Shanghai e Digital Legends.

Fonte: Gamingbolt.