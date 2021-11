Call of Duty: Modern Warfare 2 potrebbe avere una modalità ispirata a P.T.

Call of Duty: Vanguard non è ancora uscito e già circolano voci su un altro gioco Call of Duty. Secondo quanto riferito, un sequel di Call of Duty: Modern Warfare del 2019, il presunto Modern Warfare 2, sarebbe in fase di sviluppo presso Infinity Ward.

Vari rumor hanno iniziato a diffondersi su quello che potrebbe includere questo nuovo Call of Duty: Modern Warfare 2 e una delle più recenti è piuttosto sorprendente.

L'utente Twitter RalphsValve, che sembra molto informato sulle notizie di Call of Duty, ha condiviso un leak su Modern Warfare 2. RalphsValve non ha fornito alcuna prova a sostegno delle sue affermazioni, quindi la notizia deve essere presa con la dovuta cautela.

Una delle recenti affermazioni che l'utente ha fatto su Call of Duty: Modern Warfare 2 è che il gioco avrà una modalità di gioco ispirata a PT per sostituire Spec Ops.

PT, per chi non lo sapesse, è il "Playable Teaser" per il progetto cancellato di Silent Hills a cui stava lavorando Hideo Kojima. È un'esperienza di gioco horror in prima persona in cui i giocatori camminano attraverso un corridoio senza fine, bombardati da immagini spaventose e apparizioni spettrali.

Call of Duty si è immerso nel genere horror in numerose occasioni, ma questa sarebbe una modalità davvero particolare e potrebbe anche avere alcune funzionalità cooperative.

Fonte: Gamerant.