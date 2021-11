Call of Duty Modern Warfare 2 'avrà un sistema di moralità e fisica del sangue realistica'

Nuovi leak che sarebbero confermati da esperti del settore affidabili indicherebbero che il presunto titolo di Call of Duty 2022 di Infinity Ward, Modern Warfare 2, presenterà un sistema di moralità simile a quello di Red Dead Redemption 2, oltre a una fisica del sangue altamente realistica e un miglioramento delle animazioni delle armi. Descritto come "grintoso e implacabile", si dice che la modalità campagna del gioco si concentri sulla guerra alla droga. Nello specifico, i principali antagonisti di Modern Warfare 2 saranno il cartello della droga colombiano.

Il leak proviene dall'utente Twitter RalphsValve ed è stato confermato anche da VGC. L'utente ha elencato alcuni dettagli importanti riguardanti le animazioni del gioco, la campagna e altre modalità. In particolare, i combattenti feriti non moriranno immediatamente a seconda del tipo di ferita subita. Invece, alcuni possono rimanere coscienti e urlare, tentare di applicare pressione sulle loro ferite e interagire in altro modo con il personaggio in modi brutalmente realistici.

Secondo l'ultimo rapporto si legge: "Durante i momenti ad alta intensità, il tuo personaggio reagirà di conseguenza. Durante una sequenza di imboscata in cui il tuo veicolo di pattuglia è sotto attacco da fuoco ostile, il personaggio che stai interpretando è visibilmente scosso: lotta per inserire il caricatore, ha le mani che tremano e così via".

Infinity Ward?s rumoured 2022 title, ?Modern Warfare II?: Campaign details, Weapon dynamics, Facets of Gore and AI, New ?Moral System?, SP Systems and more; pic.twitter.com/0oAWEVO9sx — Ralph (@RalphsValve) October 28, 2021

Sempre lo stesso leaker ha dichiarato che Call of Duty Modern Warfare 2 potrebbe avere una modalità ispirata a P.T.

Fonte: VG247