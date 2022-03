Call of Duty Modern Warfare 3 a 11 anni dalla sua uscita conquista ancora gli spettatori su Twitch

Undici anni dopo la sua uscita ufficiale, Call of Duty: Modern Warfare 3 ha scalato le classifiche su Twitch con 400.000 spettatori negli ultimi giorni. Ciò era dovuto a un torneo in Spagna, che ha comunque attirato un vasto pubblico.

Per fare un confronto, Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Vanguard hanno attirato rispettivamente 80.000 e 8.000 spettatori nello stesso periodo. "Quasi 419.000 persone su Twitch stanno guardando un titolo di Call of Duty pubblicato 10 anni fa (Modern Warfare 3). Questo è molto più degli spettatori di Valorant, Apex Legends e Warzone messi assieme" afferma l'account Twitter Modern Warzone.

Call of Duty: Modern Warfare 3‎‎ è arrivato originariamente nel 2011, con versioni per ‎‎PlayStation‎‎ 3, ‎‎Xbox‎‎ 360, Nintendo Wii e ‎‎PC‎‎. Il gioco è stato un grande successo commerciale per Activision, superando i 6 milioni di copie nelle prime 24 ore.

Attualmente è in cantiere un nuovo gioco della serie Call of Duty, ma per ora Activision non ha ancora annunciato nulla a riguardo.

