Call of Duty: Modern Warfare II e Call of Duty: Warzone 2 confermati!

Call of Duty: Modern Warfare II e Call of Duty: Warzone 2 sono praticamente certi, con il primo che arriverà a fine anno. Sebbene manchi l'annuncio ufficiale di Activision ─ anche se a questo punto potrebbe essere imminente ─ le informazioni sono praticamente certe, provenienti soprattutto dal blog ufficiale della serie e da altri streamer e youtuber che si sono espressi all'unisono.

Call of Duty: Modern Warfare II sembra porterà avanti quanto raccontato nel remake del primo capitolo, mentre su Warzone 2 si sa poco o nulla. Il "poco" però è molto importante: entrambi i titoli sono in sviluppo attraverso un nuovo motore grafico, pensato per la nuova generazione di console e schede video. Una riprogettazione da zero che cambierà interamente i connotati al franchise.

Attendiamoci dunque novità da parte di Activision e dal team di sviluppo Infinity Ward.

