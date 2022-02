Call of Duty Modern Warfare II Remake cambia logo e torna al classico verde

Secondo le ultime indiscrezioni, il logo del remake di Call of Duty: Modern Warfare II cambierà colore, tornando alla classica tinta verde dell'originale, dopo l'azzurro mostrato nel primo mockup rumor. Sembra una notizia di poco valore ma invece è tutt'altro.

Poco tempo fa, un grosso leak ha portato alla luce i numerosi cambiamenti presenti in questa riedizione dello storico FPS, a cominciare da una trama che vedrà le figure storiche Price, Ghost, Soap e Roach vedersela con il cartello colombiano. Anche le novità sul logo avrebbero dovuto segnare un cambio di passo rispetto l'originale, ma almeno da questo punto di vista, dovrebbe risolversi tutto con il classico verde, come rivelato dal leaker Zesty.

Perché è importante questo cambiamento e questo nuovo rumor? Questi movimenti fanno presupporre come il prossimo Call of Duty sia a tutti gli effetti il nuovo Modern Warfare II e che non siamo tanti distanti dalle prime informazioni ufficiali. Vediamo che succede.

