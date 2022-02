Call of Duty su Nintendo Switch? Microsoft lo vorrebbe tanto

Dopo che Microsoft ha dichiarato che Call of Duty rimarrà su PlayStation anche dopo l'acquisizione, il presidente di Microsoft Brad Smith ha parlato di Call of Duty su Nintendo Switch. Secondo lui, portare il franchise sulla console Nintendo è qualcosa che vogliono trasformare in realtà.

Secondo Smith, Microsoft vorrebbe portare la serie Call of Duty su Switch non appena l'acquisizione di Activision Blizzard sarà completata. Se le cose dovessero andare bene quindi se ne riparlerà dal 2023, dal momento che prima devono passare attraverso alcune procedure, come è successo con Bethesda. Il presidente di Microsoft ha chiarito ancora una volta cosa significhi questa acquisizione di Activision Blizzard, ponendo enfasi soprattutto sul fatto che i suoi giochi continueranno ad essere pubblicati anche su PlayStation e Nintendo.

"Vorremmo portare Call of Duty sui dispositivi Nintendo. Vorremmo portare gli altri titoli popolari di Activision Blizzard e assicurarci che continuino a essere disponibili su PlayStation e che diventino disponibili su Nintendo" ha dichiarato.

Vedremo quindi un nuovo Call of Duty per Nintendo Switch nei prossimi anni? Solo il tempo ce lo dirà.

Fonte: Eurogamer